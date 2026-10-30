Juli Gilde in Aalen, 07.11.26

Schneestürme, Achterbahnen und Dinosaurier: Die Indie-Musikerin Juli Gilde verbindet in ihren Songs ungewöhnliche Bilder mit persönlichen Geschichten und einem vielseitigen Sound. Mal zart und verträumt, mal laut und energiegeladen, bewegt sich ihre Musik zwischen Lyrik, Pop und Indie. Inspiriert von Künstlern wie Phoebe Bridgers, Wir sind Helden und Adrianne Lenker entwickelt Gilde ihren eigenen musikalischen Stil, der sich durch unterschiedliche Stimmungen und Klangfarben auszeichnet. Trotz aller Vielfalt bleibt ihre Musik stets persönlich und emotional. Mit ihrem Debütalbum »It’s Hard to Be a Blizzard« hat die Musikerin einen ersten markanten Akzent gesetzt. Ihre Songs erzählen von großen und kleinen Gefühlen. alh

Juli Gilde, Sa. 7. November, 20 Uhr, Kollektiv K, Aalen, kollektiv-k.net