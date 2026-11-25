Das Dresdner Quintett Julvisor (schwed.: »Weihnachtslieder«) bringt das traditionelle Liedgut der skandinavischen Weihnacht auf einzigartige Weise auf die Bühne. Zauberhafte Gesänge, begleitet von Gitarren, Kontrabass, Geige, Saxophon, Percussion und weiteren Instrumenten wie Flöte, Klarinette, Flügelhorn oder Drehleier entführen die ­Zuhörer in die Weite der nordischen Winternacht. Charmante Moderationen und Texte skandinavischer Autoren begleiten die Musik und erzählen von Licht, Winter und nordischer Weihnachtsmagie.

Das aktuelle Album der Gruppe „Kimer, I klokker!“ verbindet bekannte Melodien und seltene Fundstücke aus Schweden, Dänemark, Norwegen und Island zu einem stimmungsvollen Konzerterlebnis.

Do. 10. Dezember, 20 Uhr, Kammerspiele, Ansbach, www.kammerspiele.com