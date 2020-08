»Junge Gesichter«: Streicherkonzerte im August in Schöntal

Trotz Corona ist es der Kulturstiftung Hohenlohe mit Landesmitteln des Programms »Kultur Sommer 2020« möglich, sowohl den Internationalen Meisterkurs für junge Streicher als auch die vier dazugehörigen Konzerte mit dem Titel »Junge Gesichter am 16., 19., 22. und 23. August stattfinden zu lassen.

Erst vor kurzem hat die Kulturstiftung Hohenlohe zusammen mit dem leitenden Professor Petru Munteanu und dem Bildungshaus Kloster Schöntal entschieden, dass die Unterrichtssituation des Meisterkurses auch unter Coronaauflagen durchzuführen ist. Das Teilnehmerfeld ist dabei auf das nähere europäische Ausland beschränkt. »Aus meiner Idee vor mehr als 35 Jahren ist nun eine feste Institution in Hohenlohe geworden – international bekannt und sehr produktiv,« berichtet Professor Munteau über die Entwicklung des Internationalen Meisterkurses. »Ich beobachte jedes Mal mit großer Freude und mit Erstaunen, wie engagiert die Musiker zusammenarbeiten und voneinander lernen.« Nicht minder groß ist die Freude darüber, dass der Meisterkurs trotz Corona stattfinden kann. »Wir sind auf großartige Weise von unserem Träger, der Kulturstiftung Hohenlohe, unterstützt worden, was Vorbereitung, Information und Organisation angeht. Sicherheit geht natürlich vor, so wird z.B. die Publikumszahl stark reduziert, Schutzmasken müssen bis zum Sitzplatz getragen werden und ein Kammerorchester auf der Bühne wird durch konzertierende Duos, Trios und Quartette ersetzt.«

Am 16., 19. und 22. August spielt jeweils das studentische Concertino Ensemble in kleinen, abwechslungsreichen Besetzungen von solo bis Quintett kurzweilige Programme aus Klassik und Romantik. Zu Beginn stehen »Ouvertüren, Capricen und Sonaten« auf dem Programmzettel. Hier erklingen Stücke von Mozart, z.B. die Ouvertüre zu Figaros Hochzeit in der Bearbeitung für Streichquartett, von Dvorak Romantische Stücke op. 75 sowie Werke von Schubert und das Capriccio für Violine solo op. 1 Nr. 21 A-Dur von Niccolo Paganini. »Im Duo, Trio und Quartett« heißt es dann am 19. August mit Sätzen aus dem Streichtrio op. 3 von Beethoven, der Sonate für Klavier und Violine op. 108 d-Moll von Johannes Brahms oder Mozarts Rondo C-Dur KV 373. Am 22. August können die Konzertbesucher eine Reise durch Süd-Ost-Europa machen. Es werden u.a. Auszüge aus Tschaikowskys Jahreszeitenzyklus, die Hora staccato von Grigoras Dinicu oder die Moldawische Rhapsodie op. 47/3 von Mieczyslaw Weinberg zu hören sein. Es wird also feurig-melancholisch. Am 23. August präsentieren die Teilnehmer*innen des 35. Internationalen Meisterkurses dann stolz ihr Erlerntes aus den Unterrichtsstunden.

»Ein musikalisches Prinzip ist die Improvisation. So haben wir kurzerhand aus den ursprünglichen, üppig besetzten Programmen eine angepasste Konzertreihe mit kleinen Besetzungen kreiert«, erklärt Professor Munteau die Konzeption der Konzertreihe »Junge Gesichter«. »Einige Orchesterwerke haben wir ersetzt und einige wurden extra für eine kleine Besetzung arrangiert. Auch meine Studierenden haben ihre Ideen dazu eingebracht. Und so sind drei schöne, buntgemischte Programme entstanden mit klassischen, romantischen und modernen Werken.« Das Programm des Abschlusskonzerts steht noch nicht fest, Professor Munteau verspricht allerdings: »Wir wollen das Beste aus den jungen Leuten herauskitzeln. Es werden viele wunderschöne Miniaturen sein: Capricen, Romanzen, Charakterstücke. Es wird wie jedes Jahr eine schöne bunte Überraschung für das Publikum!«

Konzertreihe »Junge Gesichter«, So. 16., Mi. 19., Sa. 22. und So. 23. August, Kloster Schöntal

www.hohenloher-kultursommer.de