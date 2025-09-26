»Junge Junge!« mit den Brüdern Bohnenberger, 18.10.25

Kleeblatt, Hufeisen, Marienkäfer – sie alle gelten als Glücksbringer. In ihrer Zauber-Comedy-Show nehmen die Brüder Gernot und Wolfram Bohnenberger, besser bekannt als »Junge Junge!«, genau dieses Thema unter die Lupe und teilen zugleich persönliche Glücksmomente mit dem Publikum. Mit viel Witz, Charme und magischen Überraschungen verraten sie, was es mit den kleinen Symbolen des Glücks auf sich hat. Die beiden Zauberkünstler gehören zur internationalen Spitze: Sie sind Weltmeister der Magie, vielfach preisgekrönt und wurden in Las Vegas von den legendären Siegfried und Roy als erste Künstler überhaupt mit dem Titel »Magic Master of Originality« ausgezeichnet. »Junge Junge!« stehen für verblüffende, berührende und beglückende Shows – eine einzigartige Mischung aus Comedy, Illusion und Lebensfreude, die das Publikum immer wieder begeistert.

Junge Junge!, Sa. 18. Oktober, 20 Uhr, Altes E-Werk Göppingen, www.odeon-goeppingen.de