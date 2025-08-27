Junge regionale Talente in Heilbronn (18.9.25)

In dieser neuen Konzertreihe geht der Jazzclub auf regionale musikalische Entdeckungsreise. Entdeckt auf der ersten Cave - Jazzsession in der Spielzeit 2025: Lukas und Niklas Rampmaier, zwei 18 jährige Saxofonisten aus Untergruppenbach und Naima Musso, eine 22 jährige Sängerin aus Heilbronn. Sie haben sich getraut, bei einer Jazzsession auf die Bühne zu kommen und ihr Talent dem Publikum unter Beweis zu stellen. Zusammen mit einer bestens eingespielten Rhythmusgruppe um Werner Acker (Gitarre und Arrangements), Rainer Scheithauer (Keyboards), Andreas Streit (Kontrabass) und Thomas Keltsch (Schlagzeug) spielen und singen Lukas, Niklas und Naima ihre Lieblingssongs. » Den Jazz zu fördern, ist dem Jazzclub ein großes Anliegen. Wenn man dabei auch noch junge Talente fördern kann, sollte man nicht zögern«, so das Cave61 über sein neues Format.

Do. 18. September, 19:30 Uhr, Jazzclub Cave61, Heilbronn

www.cave61.de