Kächeles: »So a Kugelfuhr« in Bad Rappenau

Wie es der Titel schon andeutet, stehen Käthe und Karl-Eugen wieder vor zahlreichen Herausforderungen und nahezu unüberwindbaren Hindernissen einer schwäbischen Ehe. Dabei bleibt nichts und niemand verschont. Gespickt mit Gags im Minutentakt zerlegen sie auf unnachahmliche Weise ihre eigenen Unzulänglichkeiten ebenso, wie die ihrer Freunde, Kollegen und Nachbarn. Selbst alltägliche Begebenheiten führen zu verbalen Wortschlachten, die dem Publikum Tränen des Vergnügens in die Augen treiben. Die Kächeles zelebrieren seit über 15 Jahren den zwischenehelichen Wahnsinn und gewähren fortlaufend einen immer wieder neuen und tiefen Einblick in den Irrgarten einer schwäbischen Ehe. Einer der Erfolgsgeheimnisse der beiden Schwaben liegt darin, dass sich die Zuschauer in den gespielten Szenen auf unterschiedliche Arten wiederfinden.

Fr. 12. Mai, 19:30 Uhr, Kurhaus Bad Rappenau

www.livemacher.de