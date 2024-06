Kömodiantische EM in Heidenheim

Wer Spaß am Fußball hat und gerne lacht, der ist genau richtig bei Uwe Spinder! Nach über 600 Auftritten in der ganzen Republik frönt der Schwabe seit 2018 seiner größten Passion auch auf der Bühne und präsentiert die wunderbar kuriose Welt des runden Leders mit viel Humor und jeder Menge Pointen. Uwe Spinders Comedy-EM-Special 2024 ist ein fröhliches Program zum Fußball-Großereignis des Jahres. Er präsentiert die schönsten Momente und besten Schlagzeilen der EM-Geschichte und unserer Nationalelf, begleitet von vielen Highlights der Fußballkomik in Wort und Bild. Sicher werden auch zur laufenden EM die ein oder andere topaktuelle Story kommentiert. Dazu legendäre Kicker, launige Trainerund kultige Nostalgie. Uwe Spinder sorgt für Dribblings und Treffer auf allen Feldern der Fußballkomik.

Uwe Spinder, Sa. 30. Juni, 11 Uhr, kleiner Festplatz im Brenzpark, Heidenheim, www.heidenheim.de