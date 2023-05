Kabaret Kalashnikov im Friedrichsbau Stuttgart

Hochklassige Artistik, Live-Musik und ziemlich schräger Humor präsentiert von internationalen Varieté- und Straßenkünstlern in einer turbulenten Show, die alle Genre- Grenzen sprengt: Das verbirgt sich hinter dem Kabaret Kalashnikov. Die Geschichte ist schnell erzählt: Eine Nacht in der kleinen Stadt Hoodlivnitz, irgendwo weit, weit im Osten. Dies ist der Ort, wo man Tango und Polka tanzt, wo gekämpft und geliebt wird, und wo die Nacht so lange dauert, wie es Wodka gibt. Und Wodka gibt es. Immer! Und sonst? Außergewöhnliche Akrobatik prallt auf Freak-Show, Berliner Schnauze macht French Kissing mit britischem Humor, Kontorsion und Improvisation gehen vielfältige Verwicklungen ein. Das Publikum wird von berauschender Artistik und knalligen Balkan-Beats mitgerissen. Eine phantastische Mixtur, ein wildes Spektakel, bei dem kein Auge und keine Kehle trocken bleiben!

Kabaret Kalashnikov, Do. 6. bis So. 9. Juli, Do. bis Sa. 20 Uhr, So. 18 Uhr, Friedrichsbau Varieté, Stuttgart, www.friedrichsbau.de