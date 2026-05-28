Kabarett mit Anne Vogd, 14.06.26

Das Leben ist kompliziert geworden. Das erfährt Anne Vogd am eigenen Leib, als ihre 23 jährige Tochter, die zum Studium in die weite Welt gezogen ist, nach Hause zurückkehrt. Klima, Geschlechtergerechtigkeit, Nachhaltigkeit – Anne Vogd scheint auf einmal alles falsch zu machen. Die Spiele zwischen einer Boomer-Mutter und einer woken Wutbürgerin beginnen. Vogd gelingt, was man sich seit Langem wünscht: Sie wirft einen humorvollen und selbstironischen, aber auch versöhnlichen Blick auf aktuelle Debatten und bringt einen zum schallenden Lachen.

Anne Vogd, geboren 1965 in Aachen, ist Kabarettistin, Karnevalistin, Kolumnistin. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin hat eine Leidenschaft für den Karneval – kein Wunder bei einem ‚Öcher Mädchen‘. Aber erst seit 2013 steht sie selber als Rednerin auf der Bühne. 2016 erfolgte die Aufnahme ins Literarische Komitee beim Festkomitee Kölner Karneval. Im selben Jahr gewann sie den SWR3 Comedy Förderpreis. Seitdem ist sie mit ihrer Serie "Anne - Volle Kanne" regelmäßig zu hören.

So. 14. Juni, 17 Uhr, Engelsaal, Tauberbischofsheim, kv-tbb.de