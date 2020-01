Kabarett mit Detlev Schönauer. Frauen verstehen in 100 Minuten

Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind ein uraltes Thema. Dass man daraus aber auch hintergründige und zuweilen witzige Strategien ziehen kann, zeigt Detlev Schönauer in seinem neuen Programm. Dazu schlüpft er wieder in die Rolle seiner Erfolgsfigur, dem so charmant französelnden Thekenphilosophen „Jacques“ und demonstriert dabei in seiner unnachahmlichen Art, dass solch offensichtlichen Unterschiede auch immer wieder zu unfreiwillig komischen Konflikten führen können. Musikalische Satire rundet das Programm ab. Jacques baut auch in bewährter Manier das Publikum mit ein und verteilt Spitzen gegen den modernen Zeitgeist, gegen Politik, Religion und Gesellschaft.

Kabarett mit Detlev Schönauer, Fr., 10. Januar, 20. 30 Uhr, Kulturlabor, Eberbach, www.kulturlabor-eberbach.de