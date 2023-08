Kabarett mit Max Uthoff in Mosbach

Bekannt aus der ZDF-Kabarett-Sendung »Die Anstalt« ist Max Uthoff mit seinem eigenen Programm »Alles im Wunderland« unterwegs. Gewohnt politisch beschäftigt er sich mit der Frage was die sinkende Aufmerksamkeitsspanne des Menschen mit der Gesellschaft macht. Laut einer Studie liegt die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von Internetnutzern nur noch bei 2,5 Sekunden. Reicht das um Inhalte zu erfassen? Uthoff meint ja. Zumindest bei Politikern wie Christian Lindener. Uthoff fragt außerdem, wer eigentlich die Verantwortung trägt für all das was in Deutschland geschieht und ob der Letzte wirklich das Licht ausmachen muss. Ausgezeichnet mit Kleinkunst-Preisen und dem Bayrischen Fernsehpreis verspricht ein Kabarett-Abend mit Uthoff amüsant und politisch zu werden, bei dem aktuelle Themen und Gesellschaftskritik, die vor allem vor Politikern keinen Halt macht, auf dem Programm stehen.

Sa. 23. September , 20 Uhr, fideljo, Mosbach, www.fideljo.de