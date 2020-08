Kabarett mit Tina Häussermann

Supertina alias Tina Häussermann rettet alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Wälder, Kieferorthopäden, Müllmänner, Stangensellerie und Staatsangelegenheiten. Mit Superkräften wie Empathie, Höflichkeit und Allmachtsphantasien rückt sie Corona, Klima und Kojoten auf den Leib. Nur wenn es regnet, dann wird es schwierig. Dann zieht Supertina aus, um die Welt zu retten und kommt mit neuen Schuhen nach Hause. Und um gleich auch das zu klären: Ja, auch Supertina freut sich unbändig, wenn ihre Kinder auf ihr eigenes Lego treten. Die Kabarettistin und Sängerin Tina Häussermann erzählt aus ihrem Leben zwischen Wonder Woman und Wonderbra. Sie ist an diesem Abend zur rechten Zeit am rechten Ort und grübelt über die Endlichkeit von Superheldinnen. Was wird einst bei ihr selbst in Stein gemeißelt sein? Wie Wär‘s mit: Guck nicht so blöd, ich läg jetzt auch lieber am Strand!

Tina Häussermann, Sa. 10. Oktober, 20 Uhr

Kulturkeller, Heilbronn, www.tinahaeussermann.de