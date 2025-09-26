Kabarettist Jess Jochimsen in der Rätsche, 3.10.25

Der Kabarettist, Autor und Fotograf Jess Jochimsen präsentiert sein aktuelles Programm, das gleichzeitig eine Vorpremiere ist: »Sind wir von allen guten Geistern verlassen?« Darin verbindet Jochimsen politische Satire mit nachdenklichen Liedern und humorvollen Bildprojektionen. Mit Akkordeon, scharfem Blick und einer ordentlichen Portion Optimismus setzt der Künstler der »Hirn- und Herzvergletscherung« unserer Zeit eigene Antworten entgegen.

Er thematisiert gesellschaftliche Entwicklungen, hinterfragt den Verlust von Werten wie Höflichkeit und Solidarität und schafft es dabei, Komik und Ernsthaftigkeit gekonnt miteinander zu verbinden. Das Publikum erwartet ein Abend, der gleichermaßen zum Lachen wie zum Nachdenken anregt – ein Programm gegen die »laufenden Zumutungen« des Alltags, getragen von Sprachwitz, Musikalität und Haltung.

Jess Jochimsen, Fr. 3. Oktober, 20 Uhr, Rätschenmühle, Geislingen, raetsche.com