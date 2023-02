Kabarettistin Brigit Süß im Kulturkeller Heilbronn

Das Graue vom Himmel

Die Kabarettistin Brigit Süß berichtet davon, wie sie in der Lebenshälfte angekommen ist in der man denkt, dass früher alles schöner war und fragt sich ob es jetzt wenigstens besser ist. Zwischen Achtsamkeitskurs, Golfspielen und der Frage ob sie auf dem Besten Weg ist sich in eine »Crazy Cat Lady« zu verwandeln füllt Birgit Süß den Abend mit noch mehr Chansons und besserem Liedgut. Mit viel Liebe und etwas Verrückt präsentiert die Musikkkabarettistin und Kulturpreisträgerin der Stadt Würzburg 2021 ihr neues Programm.

Birgit Süß: »Das graue vom Himmel«, Sa. 11. März, 20 Uhr, Kulturkeller Heilbronn