Kabarettquartett zerlegt das Jahr 2025, 18.01.26

Der Kölner Kabarettist Robert Griess hat sich auch in diesem Jahr drei herausragende Mitstreiterinnen und Mitstreiter ins Boot geholt, um aus den großen Aufregern des Jahres brillante Komik zu schmieden. Gemeinsam mit Gilly Alfeo, Chin Meyer und Sonja Pikart bildet er ein Kabarett-Quartett, das Satire mit echtem Doppel-Wumms liefert. Abgerechnet wird mit allem, was 2025 geprägt und die Welt in Wallung gebracht hat: von AfD, Bundestagswahl und neuer Bundesregierung über Inflation, Klimakrise und Panama-Kanal-Probleme bis hin zum unermüdlichen Trump-Trubel. Die Jahresendabrechnung kommt wie gewohnt als satirische Schlachtplatte daher: reichhaltig, pointiert und abwechslungsreich. Sarkastische Stand-up-Monologe, bissige Massenszenen, sozialkritische Songs und urkomische Sketche sorgen dafür, dass das Publikum zwei Stunden lang bestens unterhalten wird.

Die Jahresendabrechnung 2025, So. 18. Januar, 19 Uhr, Stadthalle Eislingen, www.stadthalle-eislingen.de