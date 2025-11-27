Kabinett in Brackenheim (6.12.25)

Kabinett, eine Indie-Rock-Band aus Mannheim, hat sich seit ihrer Gründung Ende 2019 durch einen dynamischen und vielseitigen Sound ausgezeichnet. Die musikalische Idee hinter Kabinett entstand mit dem Wunsch, einen durch Synthesizer geprägten Indie- und Elektro-Pop zu kreieren. Schnell kamen durch alle Bandmitglieder Einflüsse aus Funk, Disco und Rock hinzu, was zu einem charakteristischen Sound führte. Der rauchige Leadgesang von Frontmann Josê Sommer ist ein Alleinstellungsmerkmal.

Sa. 6. Dezember, 20 Uhr, Kapelle im Schloss, Brackenheim, www.kulturforum-brackenheim.de