Kächeles – Schwoba on fire! auf der Burg Stettenfels

Die Kächeles sind zwei Schwaben, die nicht miteinander, aber auf gar keinen Fall ohneeinander können. Eines der erfolgreichsten schwäbischen Bühnen-Duos, mit zwei völlig gegensätzlichen Charakteren, stoßen in ihrem neuen Programm „Schwoba on fire!“ mal wieder frontal gegeneinander. Ihre mitten aus dem Leben gegriffenen Dialoge und die umwerfende Situationskomik, sprühen nur so vor frechen Pointen. Mit Alltäglichem wie Warteschlangen-Albträumen und Kelleraufräumen, mit Zeitgeistigem wie Heidi Klum und Whatsapp oder mit Ausgefallenem wie der Besuch im Schickimicki-Gourmet Restaurant, erreichen sie jede Publikumsklasse. Der feminine Drang nach Lebhaftigkeit trifft mit Karacho auf ungetrübte Gemütlichkeit. Das schwäbische Comedy-Duo steht für kabarettistischen Hochgenuss und ein Pointenfeuerwerk der Extraklasse.

Kächeles – Schwoba on fire!, Do. 29. Juni, 20-22 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach