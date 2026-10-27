Kächeles in Uhingen, 13.11.26

Falten, Künstliche Intelligenz und selbstfahrende Rasenmäher: Die Kächeles nehmen den ganz normalen Wahnsinn des modernen Lebens aufs Korn. Käthe und Karl-Eugen verbinden schwäbischen Wortwitz mit Ironie, Tempo und einer gehörigen Portion Ehe-Chaos. Dabei prallen Digitalisierung und Bürokratie ebenso aufeinander wie unterschiedliche Vorstellungen vom Zusammenleben. Käthe gibt die schwäbische Alexa, kommentiert, analysiert und dirigiert. Karl-Eugen kontert mit Ausreden, skurrilen Einfällen und gelegentlicher Ratlosigkeit. Ob Beziehungsstress, Technik oder alltägliche Missverständnisse, die Kächeles verwandeln jedes Thema in eine Pointenmaschine.

Kächeles, Fr. 13. November, 20 Uhr, Uditorium Uhingen, c2concerts.de