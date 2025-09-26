Kai Podack: Dissen Impossible, 10.10.25

Kai Podack, alias »Little Joe«, ist insbesondere bekannt als Lead-Sänger der bekannten A-Cappella-Band »fuenf« aus Stuttgart. Nun holt der Sänger und Komiker weit aus und startet mit seinem Musik-, Quatsch- und Comedy-Programm »Dissen Impossible« ein Manöver, um Publikumsherzen zu gewinnen. Mit seiner authentischen, mitreißenden Art präsentiert sich Kai Podack – mit der ein oder anderen Überraschung im Gepäck, die für zahlreiche »Ahs« und »Ohs« sorgen wird. Ganz nach dem Motto: »Wenn schon, denn schon – und dann aber richtig!« In dieser grenzenlosen Show wird es klassisch, poppig und funky, gewürzt mit einer Prise Jazz. Kai Podack führt den Besucher auf unterhaltsame Weise vor Augen, dass jeder Mensch etwas ganz Besonderes ist – einzigartig auf seine eigene Art. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der vhs Geislingen statt.

Kai Podack, Fr. 10. Oktober, 20 Uhr, Rätschenmühle e.V., Geislingen, www.raetsche.com