Kaleidolux: Sandmalerei und Schattenspiel, 11.10.25

Der Sandmaler Chris Kaiser eröffnet den Abend in Donzdorf mit einer Bilderreise durch Raum und Zeit. Aus feinem Sand entstehen unter seinen Händen sich ständig wandelnde Motive, die Geschichten erzählen und das Publikum in eine poetische Traumwelt entführen. Im zweiten Teil der Veranstaltung erweitert das Kollektiv »Kaleidolux« die Sandmalerei um weitere Ausdrucksformen: Schattenspiel von Sarah Gros, perkussive Klangcollagen von Svend Renkenberger und Elemente des Butoh-Tanzes verschmelzen zu einer multimedialen Performance. Die Produktion »Remote Control« vereint live gemalte Sandbilder, Tanz, Musik und Projektionen zu einem experimentellen Crossover mit unerwarteten Wendungen. Das Publikum erwartet ein Abend voller visueller und akustischer Überraschungen – ein Erlebnis für alle, die außergewöhnliche Formen des Live-Theaters entdecken möchten.

Kaleidolux, Sa. 11. Oktober, 19.30 Uhr, Stadthalle Donzdorf, www.stadthalle-donzdorf.de