Kammerkonzert der Künstlerfamilie Uhde in Bad Rappenau

Die Künstlerfamilie Uhde bestehend aus Katharina Uhde, Professorin für Violine an der Valparaiso University in den USA, der Konzertcellistin Sanja Uhde und Michael Uhde, Professor für Klavier und Kammermusik an der Musikhochschule Karlsruhe lädt ein zum Kammermusikkonzert im Wasserschloss. Mit Robert Schumanns Fantasiestücke op. 88 präsentieren sie eines der ersten Kammermusikwerken des bedeutenden Komponisten der Romantik. Entstanden 1842 veröffentlichte Schumann das Werk erst später, da das Werk auf ungewöhnliche Weise in der Sonatenform abweicht. Eines der bekanntesten Kammermusikwerken ist Beethovens »Geistertrio« op. 70 No. 1 mit seinem ausgedehnten Adagio in d-moll. Es verhalf dem Stück zu seinem Namen, stammt aber interessanterweise nicht von Beethoven selbst. Die Professoren Uhde werden mit Expertise durch das Programm führen. cw

Kammerkonzert der Familie Uhde, So., 21. Mai, 17 Uhr, Wasserschloss, Bad Rappenau