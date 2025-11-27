Kammermusik in Heilbronn (2.12.25)

Antonio Vivaldi gilt als der erste Komponist, der sich intensiv von außermusikalischen Programmen inspirieren ließ. Nicht nur die »Quattro Stagioni« gehören zu dieser Werkgruppe, sondern auch einige der weniger bekannten Concerti da camera. Die Spannweite reicht von Bildern ländlicher Idylle bis hin zur Beschwörung nächtlicher Schreckgespenster. Zusammengestellt wurde das Programm (»Hirten und Gespenster«) von Blockflötist und Dirigent Michael Form, der dem Publikum noch als Leiter der Opernproduktion mit Händels »Orlando« in Erinnerung ist.

Di. 2. Dezember, 19 Uhr, Unter der Pyramide, Heilbronn, www.pyramide.hn