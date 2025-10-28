Kammermusikabend mit Robert Schumann in Neckarsulm, 3.11.25

Die international renommierten Musiker Claudio Bohórquez und Péter Nagy laden zu einem musikalischen Abend zu Stücken des Komponisten Robert Schumann ein. Während Bohórquez am Cello spielt, begleitet Nagy auf dem Piano. Schumann als einer der bedeutendsten Komponisten der romantischen Epoche war Poet und Musiker in einem, was deutlich in seinen Werken spürbar ist.Den Besuchern erwartet ein Abend mit Kammermusikwerken von Robert Schumann, wie »Fantasiestücke« op. 73, die »Drei Romanzen« op. 94, die »Märchenbilder« op. 113 und die Komposition »Dichterliebe« op. 48. Das Programm lässt sich zusammenfassend als intimes Portrait des berühmten Komponisten bezeichnen, das nicht nur Schumann-Fans begeistert.

Mo. 3. November, 19 Uhr, Städtische Musikschule Neckarsulm, www.musikschule-neckarsulm.de