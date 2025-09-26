Kampf der Reality Shows, ab 8.10.25

Seit Jahrzehnten bieten Reality-Shows eine Bühne für alle, die sich selbst ins Rampenlicht stellen wollen. Sobald der »ganz normale« Mensch diese mediale Arena betritt, erlaubt er dem Publikum intime Einblicke in seine persönliche Lebenswelt. Spätestens seit Formaten wie Big Brother oder Der Bachelor wird vor laufender Kamera gestritten, geflirtet und um Aufmerksamkeit gerungen. Doch was genau zieht uns an diesem scheinbar Authentischen so in den Bann? Im Brennglas der Reality-Show nimmt Regisseurin Hannah Frauenrath gemeinsam mit dem Ensemble in einer bewegenden Performance soziale Rollenbilder und gesellschaftliche Erwartungen unter die Lupe.

ab Mi. 8. Oktober, 10.30 Uhr, Landestheater Tübingen, www.landestheater-tuebingen.de