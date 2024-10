Karin FU und Patrick Gläser: For Ever Young, 10. November

Stimmgewaltig, improvisationsfreudig und mit viel Gefühl in Stimme und Fingerspitzen – damit bleiben Patrick Gläser und Karin FU forever young. Und forever young, himmelhochjauchzend und zu-Tode-betrübt sind auch die Liedcollagen und Verwandlungen deutscher und internationaler Hits aus den letzten Jahrzehnten. Faszinierend führend die beiden vor, wie Gefühle und Stimmungen zeitgleich ineinander laufen, Gemütszustände im Sekundentakt wechseln. Crossover im besten Sinne! Und dabei kratzen die beiden Künstler gekonnt nicht nur an der Oberfläche von manch altgedientem Ohrwurm, sie nehmen ihre Zuhörer mit in ihre musikalische Wunderwelt, mal hart am Original, mal grandios kombiniert, neu betextet oder verwandelt, aber immer mit Groove, Spielwitz und Begeisterung. Ein wahrer Jungbrunnen für die Zuschauer und Zuhörerinnen.

So. 10. November, 17 Uhr, Philosophenkeller Langenburg, www.langenburg.de