Gemeinde Neckarwestheim - Programmhighlights im neuen Jahr

Auch 2020 gibt es in der Reblandhalle Neckarwestheim wieder einige Veranstaltungshighlights, bei denen sich ein Besuch lohnt. Im März kehren die Kabarettisten Alois und Elsbeth Gscheidle auf die Bühne der Reblandhalle zurück. Das schwäbische Kabarett der beiden Originale lebt von Spontanität, Improvisation und der »Luscht am Spiela«. Der Kontrast zwischen der Birzel und Haushaltsschurz tragenden Elsbeth und dem mit Hosenträger und gelbem Pullunder bewaffnetem Alois sorgt für die größten Lacher in ihrem Programm. Gleichzeitig wird es bei den beiden Gscheidles wieder vor aberwitzigen Ideen nur so wimmeln – seltsame Verkleidungen inklusive. Auf liebevolle und charmante Art charakterisieren sie die Denk- und Lebensweise ihrer Landsleute und treffen dabei gar nicht selten mitten ins Schwarze.

In ihrer neuen ZauberComedyShow teilen die beiden sympathischen Brüder und Weltmeister der Magie Gernot und Wolfram Bohnenberger mit ihrem Publikum persönliche »Glücksmomente«. Dass Gernot als Arzt und Wolfram als Architekt ihre Berufe hinten angestellt haben und sich für eine Bühnenkarriere entschieden, bezeichnen beide als ihr grösstes Glück. Denn die Auftritte in allen Weltteilen und der Kontakt zum Publikum hat Junge Junge! unendlich viele erfüllende und freudige Momente beschert. Gemeinsam präsentiert das Duo in seiner neuen Zauber-Show unglaubliche Tricks und verblüffende Täuschungen aus der Welt der Magie – immer natürlich mit einem guten Schuss Humor.

Fünfmal Comedy in Einem – das verspricht die Vierte Neckarwestheimer Lachnacht. Moderiert von Ole Lehmann strapazieren dieses Mai Vera Deckers, Ausbilder Schmidt, Christoph Brüske und El Mago Masin die Lachmuskeln.

Alois und Elsbeth Gscheidle »Naseweis« Sa. 14. März 2020, 20 Uhr

Junge Junge! »Glücksmomente« So. 26. April 2020, 17 Uhr

Vierte Neckarwestheimer Lachnacht Sa. 16. Mai 2020, 20 Uhr

Reblandhalle Neckarwestheim, www.neckarwestheim.de