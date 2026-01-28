Kastelruther Spatzen, 05.06.26

Nach den sensationellen Erfolgen des letzten Jahres laden Thomann Management und die Nummer 1 der volkstümlichen Musikszene auch 2026 wieder zu einem stimmungsvollen Nachmittag voller Emotionen und musikalischer Highlights ein. Die Kastelruther Spatzen sind mit ihrer neuen Tour »Friedensadler«, benannt nach dem aktuellen Album zu Gast in Crailsheim. Jedes Album ist ein Erfolg und ihr Lied »Tränen passen nicht zu dir« brachte den erhofften Grandprix-Sieg: Die Kastelruther Spatzen, die berühmten Lieblinge der Volksmusik, zählen seit über 30 Jahren zu den ganz Großen in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wenn sie die Bühne betreten, schlagen die Herzen höher und die Stimmung ist einfach grandios.

Fr. 5. Juni, 17 Uhr, Hangar, Crailsheim, schlagertickets.com