Kaya Yanar in Göppingen, 13.11.26

Kaya Yanar war schon immer bisschen Lost und genau darum dreht sich das aktuelle Bühnenprogramm des Comedians. In seiner gewohnt selbstironischen Art erzählt er von skurrilen Missverständnissen und persönlichen Erlebnissen: von seiner Kindheit mit langen Haaren, unterschiedlichen Konfessionen in der Familie und Eltern, die kaum Deutsch sprachen, bis hin zu seinem Studium und ganz alltäglichen Pannen. Auch seine Kultfigur Ranjid sorgt für Fragen: Welche Witze sind heute noch erlaubt, wer bestimmt die Grenzen des Humors und warum ist die Welt manchmal so kompliziert? Yanar nimmt sich und gesellschaftliche Veränderungen gleichermaßen aufs Korn.

Kaya Yanar, Fr. 13. November, 20 Uhr, EWS Arena Göppingen, s-promotion.de