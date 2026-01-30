Kaya Yanar zwischen Humor und Zeitgeist, 13.02.26

Klimakleber, Geflüchtete, Trans-Personen, Gendersternchen, Wokeness, Political Correctness, Blackfacing, Brownfacing, Cancel Culture, Rassismus, Sexismus – ist die Welt komplizierter geworden oder Kaya einfacher? Welche Witze darf er eigentlich noch machen? Hat Humor Grenzen? Früher war alles einfacher. Oder ignoranter? Egal, die Welt wird schneller und komplexer, aber Humor bleibt wichtig. Charlie Chaplin sagte: »Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag!« In Kaya Yanars neuer zeitgeistiger Live-Comedy-Show »Lost!« trifft pointierter Humor auf aktuelle Themen und sorgt für ein Lacherlebnis, das noch lange nachwirkt.

Kaya Yanar, Fr. 13. Februar, 20 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, www.s-promotion.de