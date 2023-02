Kein Scherz: Nuhr in Stuttgart und Göppingen

Dieter Nuhr kommt mit seinem neuen Programm »kein Scherz!« nach Stuttgart und Göppingenund gibt sich gewohnt streitbar.

Dieter Nuhr hat sich mit seinem individuellen Blick auf die Welt, in den letzten Jahren oft Kritik eingehandelt. Er hat sich aber seine Scharfzüngigkeit und seine feine Ironie, trotz dem ein oder anderen Shitstorm, bewahrt. Der Kabarettist ist immer gut informiert über aktuelle Nachrichten und gesellschaftliche Streithemen und seziert in seinen Programmen die Debatten der deutschen Gesellschaft.

Es ist die Aktualität, die Nuhrs Analysen und Witze beim Publikum beliebt machen und so muss der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist sein Programm und seine Pointen stetig anpassen, um die wechselnden Säue, die durchs Dorf getrieben werden, humoristisch einzufangen. Aus diesem Grund gibt es nach Aussage Nuhrs in seinem Programm auch keine Pausen, die Gefahr sei zu groß, dass er es umschreiben müsste. Seine Satire fußt auf genauen Beobachtungen des Alltäglichen wie Absurden und oft staunt Dieter Nuhr nicht nur über das, was er sehen muss, er empört sich sogar darüber. Auch in ernsteren Zeiten schafft es Dieter Nuhr seinen Zuschauern einen humoristischen Blick auf die Lage zu vermitteln. Mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus schafft er es auch über die Corona- Pandemie und ideologisches Zwangsdenken von Besserwissern zu witzeln. Dabei hat er keine Angst vor political correctness und weiß, dass man Massen begeistern kann, wenn man sich gegen den Mainstream wendet. Neben zahlreichen Comedy- und Kleinkunst-Preisen erhielt Dieter Nuhr 2014 den Jakob-Grimm-Preis für deutsche Sprache.

Nuhr bringt sein Publikum auch dazu, Nachrichten und Berichterstattung unaufgeregt zu betrachten und widersetzt sich dem Zeitgeist der dauerhaften Aufgeregtheit. Seine Unaufgeregtheit und sein trockener Humor ist dabei entwaffnent auch im Angesicht der scheinbar nahenden Katastrophe: Die Welt wird, so Nuhr, sicher untergehen, aber vorausichtlich wird das noch einige Jahrhunderte dauern. Dass das Leben »kein Scherz!« ist, so viel weiß auch Dieter Nuhr und wird dabei aber trotzdem nicht müde den Irrsinn aufzuzeigen. Er fragt sich, ob es früher auch schon so , war oder ob es einfach nur nicht ans Licht kam. Mit viel Optimismus und Pointen sorgt Dieter Nuhr dafür, dass die Weltangst, verursacht von drohenden Impfspitzen oder Außerirdischen, seiner Zuhörer geheilt wird.

Dieter Nuhr: »Kein Scherz!«

Freitag, 17.03.2023 20:00 Uhr, EWS Arena, Göppingen

Freitag, 24. März, 20 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart

