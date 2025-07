Kelly & Dirk feat. Lisa, 14.08.25

Am Donnerstag, 14. August 2025 treten Kelly & Dirk ft. Lisa von 17 bis 21 Uhr im Biergarten am Kocher auf. Künzelsauer Gastronomiebetriebe sorgen fürs leibliche Wohl. Der Eintritt ist frei. Der talentierte Sänger und Gitarrist Kelly Parkhurst aus dem Bundesstaat New York präsentiert gemeinsam mit dem einfühlsamen Rhythmusgeber Dirk Gratzel und der vielseitigen Sängerin Lisa eine mitreißende Cover-Performance. Das Trio interpretiert die größten Hits von Weltstars wie America, den Beatles, Eric Clapton, CCR, den Eagles, Fleetwood Mac und vielen mehr.

