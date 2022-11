Die Kelly Family, fast jeder kennt sie und Nationen konnten sie im Laufe der Jahre begeistern. Eine Großfamilie mit viel Herzblut, die unterschiedliche Musikgenre bedient. Die meisten Songs stammen aus den Bereichen Folk, Pop-Rock und Pop. Sie singen nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch, Spanisch oder Französisch. 1974 machten sie sich einen Namen als die Kelly Kids. Sie reisten weltweit mit ihrer Familie, wo auch der Vater und die Mutter zugehörten durch die Lande. Im Jahr 1978 beschlossen sie ihren Namen von Kelly Kind in Kelly Family zu ändern. Die ganze Familie stand fortan gemeinsam auf der Bühne. Selbst die Allerkleinsten gaben ihr Bestes.

Lange Zeit reichte es jedoch nicht für einen Durchbruch. Ihr Songs waren gut, aber nicht gut genug. Die Familie schaffte es nicht mit ihren Songs die Aufmerksamkeit der Bevölkerung zu erregen, sondern eher durch ihren ungewöhnlichen Kleidungsstil. Sie gehörten der Generation Hippie an und tourten mit einem alten Bus durch die Gegend. Sie veröffentlichten einen Song nach dem anderen, doch alles eher vergebens. Die Songs „An Angel“ oder auch „Mama“ verschafften ihnen den Durchbruch.

Gold- und Platin-Awards für die Kelly Family

1994 erschien das Album „Over The Hump“, welches wie eine Bombe einschlug. Allein dieses Album verkaufte sich in Deutschland etwa 2,5 Millionen Mal. Mit 60 Gold- und Platin-Awards wurde die Musikgruppe bis zum Jahr 2020 ausgezeichnet. Sie erhielten zudem den beliebten Bambi, die Goldene Kamera, den Echo, die Goldene Europa und einige Preise mehr. Eine Zeitlang lebte die Familie auf einem Hausboot und später kaufen sie sich ein Schloss, doch alle Mitglieder der Gruppe blieben stets bodenständig. Einige Geschwister der Kellys drehten im Laufe der Zeit der Band den Rücken zu und andere Mitglieder starteten eine Solokarriere.

Doch jetzt ist es wieder so weit, denn die meisten Mitglieder der ehemaligen Band haben sich wieder zusammengeschlossen. Jetzt wird es sinnlich, denn die Weihnachtsparty des Jahres steigt. Sicherlich dürfen wir hier auf einige fantastische Darbietungen gespannt sein. Die Party findet deutschlandweit in unterschiedlichen Städten am Abend statt.

Tickets für die Kelly Family Weihnachtsparty

In vielen deutschen Städten kann man an der Weihnachtsparty der Kelly Family teilnehmen. Es wurden bereits zahlreiche Tickets verkauft, sodass einige Ticketkategorien bereits vergriffen sind. Wer dennoch an der spektakulären Party teilnehmen möchte, der hat immer noch die Möglichkeit mit einem Ticket aus den Kategorien 1, 2 und 3. Der Kartenpreis für einen Sitzplatz liegt zwischen 70 und 90 Euro. Kinder zahlen etwas weniger. Für die Party sind Aufritte von Paul, Joel, Kathy, Jimmy, Patricia und John geplant. Wie es letztendlich aussehen wird, da lassen wir uns am besten einfach überraschen.

Es darf sich auf die bekanntesten Weihnachtssongs der Großfamilie gefreut werden, aber auch viele der beliebten und bekannten Hits der Kelly Family werden zum Besten geboten. Des Weiteren sind Special Guests geplant. Hierbei soll es sich um die Kinder von Joey handeln, aber auch diesbezüglich müssen wir uns wohl überraschen lassen. Nicht nur in Düsseldorf dürfen wir die Kellys begrüßen, auch in Stuttgart dürfen wir die Großfamilie willkommen heißen.

Düsseldorf 10. Dezember 2022

Braunschweig 11. Dezember 2022

Stuttgart 16. Dezember 2022

Erfurt 21. Dezember 2022

Hannover 22. Dezember 2022

Magdeburg 23. Dezember 2022

Köln 26. Dezember 2022

Dortmund 27. Dezember 2022

Oberhausen 28. Dezember 2022

Frankfurt 29. Dezember 2022

Die Kellys treten zudem noch in Wien, Zürich und Innsbruck auf. Für die Kelly Family sind gerade die Weihnachtskonzerte etwas ganz Besonderes. Vor einigen Jahren gehörten diese immer als Bestandteil zu ihrer Tour. Dies änderte sich jedoch als die Geschwister allesamt ihren eigenen Weg gingen. 2022 soll sich dies jedoch ändern, sie möchten noch einmal gemeinsam auf der Bühne stehen und ihre schönsten Songs ihren Fans präsentieren. Wer weiß, vielleicht dürfen wir die Kelly Family jetzt wieder öfter auf Bühnen treffen.

Stille Moment, zahlreiche Überraschungen und gute Laune

Die Stimmung ist ausgelassen und die Vorfreude bezüglich der anstehenden Konzerte groß. Natürlich haben die Kellys einiges geplant und möchten ihren Fans eine besondere Party zu Weihnachten schenken. Es wird viele Songs geben, eine besinnliche Zeit und nicht zu vergessen, gute Laune.

Die Kelly Family hat eine wirklich faszinierende Familiengeschichte. Einst begann alles auf den Straßen, denn hier sangen sie ihre Songs. Darüber gibt es sogar eine TV-Serie. Ihr Vater, der bereits verstorben ist, war immer die treibende Kraft. Es dauerte eine Weile, bis die Kelly ihre heutige Berühmtheit erlangt hatten. Sie genossen den Zuspruch, doch wollten auch ihr eigenes Leben führen. Jeder der Geschwister verwirklichte sich auf seine Art und Weise, sei es nun im sportlichen Bereich gewesen oder eine andere musikalische oder berufliche Richtung. Immer mal wieder konnten wir den ein oder anderen Kelly auf der Bühne begrüßen, doch nur selten langfristig. Mit dem Weihnachtskonzert 2022 erfüllt die Familie vielen Fans einen langersehnten Wunsch. Nicht alle Kellys werden dabei sein, doch wir können auch sehr gut mit einem Teil von ihnen leben. Kelly Family, die Mega Christmas Show wird uns verzaubern und unser Weihnachtsfest erst so richtig perfekt werden lassen.