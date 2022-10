Am 19. November gibt es im Audi Forum Neckarsulm ein Konzert zu erleben, das Pop-Fans unter die Haut gehen dürfte: Kelvin Jones tritt auf, der durch das Internet zum Superstar gewordene Wahl-Berliner. Seine Kollaborationen mit Alle Farben (»Only Thing We Know«) und Lost Frequencies (»Love To Go«) sind echte Ohrwürmer.

Durch seine Teilnahme an dem Wettbewerb »Sing meinen Song – Das Tauschkonzert« auf dem Sender VOX wurde Kelvin Jones nach seinen Erfolgen im Internet nun auch einem breiten TV-Publikum bekannt. Dort interpretierte er mit den anderen teilnehmenden Künstlern bekannte Hits völlig neu – und überzeugte durch seine außergewöhnliche emotionale Intensität.

Kelvin Jones »This Too Shall Last Tour 2022«

Sa. 19. November, 20 Uhr, Audi Forum Neckarsulm

Tickets unter audiforum.reservix.de