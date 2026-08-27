Kennenlerntag Theater Braunsbach, 20.09.26

Um auch in der Zukunft magische Theatermomente zu erschaffen, soll das Team des Theaters in Braunsbach wachsen. Gesucht werden ­Menschen, die Theater leben oder ein fach nur Lust auf eine tolle Gemeinschaft haben. Gebraucht werden Schauspieler (m/w/d) – mit oder ohne Erfahrung, handwerklich Begabte oder Interessierte für den Kulissenbau, künstlerisch Interessierte für Kostüme, Frisuren und Requisiten sowie tatkräftige Organisationstalente für Einlass, Gastro und Planung. Beim Kennenlerntag wird nicht nur eine exklusive Scheunenführung geboten, sondern auch ein genereller Blick hinter die Kulissen, eine Bilderserie zur Geschichte des Theaters und gemeinsames Grillen.

So. 20. September, 17 Uhr, Inselstraße 32, Braunsbach, www.theater-in-braunsbach-ev.de