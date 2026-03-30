Kerim Pamuk, 25.04.26

Kerim Pamuk entwirft ein Spiegelbild moderner Büro- und Lebensrealitäten. Zwischen Feedback-Meetings, Selbstoptimierungsseminaren und Überstunden nimmt er die Absurditäten des Alltags aufs Korn. Pamuk verbindet Beobachtungen über Gott, Welt und gesellschaftliche Katastrophen mit spitzer Satire: vom durchgescheiterten Kinderyoga über Krimi- und Grill-Sucht bis zu Wagners Kurzopern oder abgewaschenen Joghurtbechern, die nach Malaysia gehen. Themen wie Waffenexporte und Thai-Massagen werden ebenso humorvoll seziert.Der Kabarettist lotet dabei die Balance zwischen Resignation und Euphorie aus und zeigt auf wie bizarr der Alltag geworden ist.

Kerim Pamuk, Sa. 25. April, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com