Kessel Festival pausiert 2027

Das Kessel Festival wird 2027 nicht stattfinden. Nach intensiver Prüfung der wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen haben die Veranstalter entschieden, das Stuttgarter Festival für ein Jahr auszusetzen. Die nächste Ausgabe ist für den 30. Juni und 1. Juli 2028 auf dem Cannstatter Wasen geplant.

Die Entscheidung ist den Verantwortlichen nicht leichtgefallen. Die Rahmenbedingungen für die Durchführung von Festivals sind in den vergangenen Jahren deutlich anspruchsvoller geworden. Mit der geplanten Auszeit soll Raum geschaffen werden, um die zukünftige Ausrichtung vorzubereiten und die Voraussetzungen für eine langfristige Fortsetzung des Kessel Festivals zu sichern.

Seit seiner Premiere 2019 hat das Festival mehr als 300.000 Menschen begeistert. Zahlreiche etablierte Acts und aufstrebende Künstlerinnen und Künstler standen seither auf den Bühnen. Neben dem Musikprogramm prägten vor allem die entspannte Atmosphäre, der starke Gemeinschaftssinn und die besondere Energie des Publikums den Charakter der Veranstaltung.

Wie viel Begeisterung im Kessel Festival steckt, zeigte zuletzt auch der Freitag der Ausgabe 2026. Der Samstag musste wegen der hohen Temperaturen abgesagt werden. „Der Freitag 2026 hat uns gezeigt, wie viel Begeisterung, Freude und Einzigartigkeit im Kessel Festival stecken. Diese besonderen Momente nehmen wir mit und freuen uns darauf, 2028 wieder gemeinsam mit unserem Publikum auf dem Cannstatter Wasen zu feiern “, erklären Christian Doll und Tobias Reisenhofer, Geschäftsführer des Kessel Festivals.

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und so ist schon der nächste gemeinsame Festivaltermin in Planung: Am 30. Juni und 1. Juli 2028 soll das nächste Kessel Festival wieder stattfinden.