Key Stories – Pianotage der Eberbacher Takt & Töne im Mai

Drei Konzerte für ein Instrument, das mehr sagt als tausend Worte: Das Klavier – ein Kosmos aus Schwarz und Weiß, aus Takt und Resonanz. Es durchquert Zeiten, Genres und Kulturen, erklingt solo oder im Zusammenspiel mit Stimmen und anderen Instrumenten. Das erste Konzert gestalten am 13. Mai um 20:00 Uhr Caro Trischler und Ulf Kleiner im besonderen Ambiente des Möbelhauses Söhner. Die beiden Ausnahmetalente verbinden Jazz, Folk und brasilianische Musik zu einem intimen, warmen Duo-Sound. Poetische Songs und das charakteristische Fender-Rhodes prägen ihre gemeinsame Musik. Als internationaler Topact gastieren am 20. Mai um 19:00 Uhr der Pianist Giovanni Mirabassi und der Saxofonist Rosario Giuliani in der Stadthalle Eberbach. Die beiden Weltstars feiern im Duo eine hochpoetische, erzählerische Musik voller Emotion, Leichtigkeit und italienischer Klangfarben. Der Abend wird eröffnet vom jungen, aufstrebenden Eberbacher Pianisten Hendrik Wohlers. Die grandiose Sängerin Nicole Metzger und der vielfach preisgekrönte Pianist Daniel Prandl laden am 28. Mai um 20:00 mit Swing, Spielfreude, Charme und persönlichen Geschichten zu einer liebevollen und hochkarätigen Hommage an Ella Fitzgerald in den Saal der Musikschule Eberbach ein.

Caro Tischler & Ulf Kleiner, Mi. 13. Mai, 20 Uhr, Möbelhaus Söhner, Eberbach

Giovanni Mirabassi & Rosario Giuliani, Mi. 20. Mai, 19 Uhr, Stadthalle Eberbach

Nicole Metzger & Daniel Prandl, Do. 28. Mai, 20 Uhr, Musikschule Eberbach, www.eberbach.de