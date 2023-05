Killesberg Open-Air-Sommer 2023

Rund 30.000 Besucher kamen während des Open-Air-Sommers 2022 auf den Killesberg, um eine der zahlreichen Veranstaltungen auf der SpardaWelt Freilichtbühne zu besuchen. Laue Sommernächte, ein einzigartiges Ambiente und großartige Künstlerinnen und Künstler – das sind auch im Sommer 2023 die Markenzeichen der SpardaWelt Freilichtbühne. Die Besucher können sich wieder auf ein vielfältiges Programm freuen. Ob Rock, Pop, Klassik oder Comedy – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Los geht es schon im Juni mit einem ganz besonderen Highlight für Klassikbegeisterte: Mit »Saint Francois d’Assise« von Olivier Messiaen bringt die Staatsoper Stuttgart ein Spektakel auf die Bühne, das als eine der klangfarbenreichsten, beeindruckendsten und schillerndsten Partituren des 20. Jahrhunderts gilt. Aber damit nicht genug, beim Opernsommer im August wird Giuseppes Verdis »Nabucco« zu sehen sein. Das dramatische Spiel um Liebe und Macht besticht durch prachtvolle Kostümen und ein imposantes Bühnenbild. Auch das Stadtwerke Stuttgart Lichterfest wird den Killesbergpark im Juli wieder in ein eine magische Welt aus Illuminationen und Klängen verwandeln.

Musikalisch wird auch in diesem Jahr wieder viel geboten. So werden etwa Silbermond und Adel Tawil ihre Fans auf einer der schönsten Open-Air-Bühne Stuttgarts begeistern. Für sonniges Dolce-Vita-Feeling sorgt Giovanni Zarrella. Alpenrocker und Weltmusiker Hubert von Goisern macht ebenfalls auf der Freilichtbühne halt. Mit dem britischen »Alan Parsons Live Project« kommt erstklassiger Progressive Rock auf den Killesberg. Den Abschluss der Live-Konzerte im September machen »Fury in the Slaughterhouse«, die nach 35 fulminanten Jahren voller Hits zu Recht zu den erfolgreichsten und populärsten deutschen Rockbands zählen.

Open-Air-Sommer Do. 20. bis So. 23. Juli, Spardawelt Freilichtbühne Killesberg, Stuttgart

alle Infos und Termine: spardawelt-freilichtbuehne.de

Das Programm

So. 11. Juni bis So. 9. Juli, jeweils sonntags:

Staatsoper Stuttgart: »Saint François d’Assise«

Sa. 15. Juli:

Stadtwerke Stuttgart Lichterfest 2023

Mi. 19. Juli:

Adel Tawil

Fr. 21. Juli:

Alan Parsons Live Project

Fr. 28. Juli:

Silbermond

Do. 10. August:

Giovanni Zarrella & Band

Sa. 12. August:

Stuttgarter Opernsommer: Nabucco

Sa. 26. August:

Hubert von Goisern

Sa. 9. September:

Fury in the Slaughterhouse