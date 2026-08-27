Kimi & the Soulmen in Heilbronn (7. & 8.9.26)

Kimi & the Soulmen sind eine außergewöhnliche musikalische Entdeckung, die das Herz der Soulzeit neu erblühen lässt. Mit ihrer unwiderstehlichen Energie und Leidenschaft für Musik der Legenden Aretha Franklin, Etta James, Ray Charles, Norah Jones, Amy Winehouse, Joss Stone, Jill Scott, und Emily King, Prince, Dusty Springfield, Linda Lyndell, Alicia Keys, Melody Gardot, Duffy, Sam Cooke, …, versetzen sie ihr Publikum in eine Zeit voller Glanz und Glamour. Angeführt von der charismatischen Sängerin Kim Hofmann aka Kimi, entführt die Band ihr Publikum auf eine emotionale Reise, die von den Klassikern der Soul-Ära bis zu zeitgenössischen Hits reicht. Das Geheimnis hinter diesem einzigartigen Sound liegt in den Arrangements von Werner Acker.

Mo. 7. & Di. 8. September, 19:30 Uhr Cave61, Heilbronn, cave61.de