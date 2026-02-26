Kind Kaputt, 15.03.26

Kind Kaputt setzen in Zeiten von Selbstoptimierung und Perfektionsdruck auf radikale Ehrlichkeit. Die Leipziger Band rückt nicht Perfektion, sondern das Chaos des Lebens ins Zentrum: Songs über Überforderung, Zweifel und die Sehnsucht nach Halt. Statt fertiger Antworten liefern sie offene Fragen – suchend, nicht belehrend. Ihr intensiver Sound bewegt sich zwischen Alternative-Rock, Post-Punk und Indie-Melancholie: laute Gitarren, klare Worte, rohe Emotionen. Was einst wie wütende Selbstzerlegung klang, wirkt heute reflektierter und direkter. Auf ihrer aktuellen Single »Wie geht denn das« kündigen sie diese neue Musik an.

Kind Kaputt, So. 15. März, 20 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart, stuttgart-live.de