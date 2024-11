Reise um die Welt: Kinderkonzert mit Bright Brass

In 60 Minuten um die Welt! Bright Brass nimmt das junge Publikum mit auf große Reise und zeigt ihm Traditionen und Bräuche rund um den Globus. Dabei geht es in die Heimatländer der jungen Musiker, von Deutschland nach Ungarn, über Schweden, England und Südeuropa bis in die USA und nach Argentinien. Gespielt werden bekannte Kompositionen von Bach, Bizet, Pucchini, Tschaikowski und den Beatles sowie Volksmusik aus Ungarn und Schweden, die zeigen, wie vielfältig und zeitlos Musik ist – hier, wie dort und auf der ganzen Welt. Das Quintett Bright Brass wurde beim Deutschen Musikwettbewerb 2022 ausgezeichnet und lädt Erwachsene bereits am Donnerstag, den 14. November, zu einem Konzertabend mit Werken von Johann Sebastian Bach.

Fr. 15. November, 16 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de