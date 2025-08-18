King 810: Neue Könige des Nu Metall, 30.08.25

Die selbsternannt meistgehasste Band der USA kommt nach Stuttgart: »King 810« ist vor allem für ihre kompromisslosen und energiegeladenen Live-Shows bekannt. Mit ihrem mittlerweile fünften Album kehrt die Band aus Flint, Michigan, an ihre Wurzeln zurück und behält gleichzeitig ihren vielgeschätzten Beatdown-Charakter bei. Mit von der Partie sind »Banks Arcade« aus Melbourne, Australien. Mit ihrem Debütalbum »Future Lovers« hat die Band 2022 weltweit große Wellen geschlagen und kommt nach zwei umfangreichen, ausverkauften Nordamerikatourneen erstmals nach Deutschland. Inspiriert von Bands wie »Northlane«, »Linkin Park« und »The Prodigy« integriert die Band Elemente von Electro in ihre Neuinterpretation von modernem Metalcore. Mit »Accused« als weiterem Special Guest wurde eine der vielversprechendsten deutschen Metalcore-Bands verpflichtet.

King 810, Sa. 30 August, 20 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart, musiccircus.de