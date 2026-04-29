King Buffalo: Hypnotischer Space-Rock, 13.05.26

King Buffalo aus s New York entziehen sich einfachen Genre-Schubladen. Als Trio verbinden sie Elemente aus Stoner, Psychedelic und Progrock zu einem eigenständigen, vielschichtigen Sound. Ihre ausufernden Arrangements sind kraftvoll, atmosphärisch und voller Überraschungen. Seit Jahren entwickeln sie ihren charakteristischen Stil, der mit dem Debütalbum »Orion« (2016) erstmals große Aufmerksamkeit erhielt. Musikalisch vereinen King Buffalo schwere Gitarren, hypnotische Rhythmen und Einflüsse aus Space- und Blues-Rock. Getragen von einem konstanten Groove entsteht ein intensiver Klang, der gleichermaßen treibend wie entrückt wirkt.

King Buffalo, Mi. 13. Mai, 20 Uhr, Sudhaus, Tübingen, www.sudhaus-tuebingen.de