Kino im Schlosshof Gaildorf

Lange, lange hat die Sommersaison dieses Jahr auf sich warten lassen. Doch mit den ersten sommerlich warmen Tagen strömen die Menschen ins Freie und plötzlich ist die Vorfreude auf das Gaildorfer Sommernachtskino, das vom 6. bis zum 15. Juli das Publikum erfreut, groß.

Knapp zwanzig Jahre ist es nun her, dass sich im Oktober 2003 eine Schar kinobegeisterter Bürger zusammenfand, um den Verein Sonnenlichtspiele Gaildorf e.V. zu gründen und das einzige Kino am Ort zu retten. Schon bald entstand die Idee, der alljährlichen sommerlichen Besucherflaute mit einem Open Air Kino zu begegnen. Und seit 2008 gibt es nun im Juli das »Kino im Schlosshof«, dessen Konzept so stimmig war, dass es seither nicht verändert werden musste. Für jeden der zehn Kinoabende konnte ein Sponsor gewonnen werden, der durch seine finanzielle Unterstützung den Verzicht auf jede andere Werbung ermöglicht – was in der Open-Air-Kinolandschaft womöglich einzigartig ist. Hinzu kommt die historische Kulisse des Alten Schlosses, die die Sonnenwärme des Tages speichert und mit dem Lachen der Gäste eine fast magische Stimmung erzeugen kann.

Das diesjährige Filmprogramm spiegelt die ganze Vielfalt der Filme wider, die im vergangenen Kinojahr in ganz besonderem Maße unterhalten, amüsieren, berühren oder bewegen konnten. Komödien sind aus dem Sommernachtsprogramm nicht wegzudenken, und so schafft es der französische Patriarch Monsieur Claude mit seinen verschiedenartigen Schwiegersöhnen ein drittes Mal in den Gaildorfer Schlosshof. Auch »Manta Manta - Zwoter Teil« hat im Limpurger Land viele Freunde gefunden und Neues aus dem bayrischen Provinzpolizeirevier im Eberhofer-Krimi darf nicht fehlen. Mit »Avatar 2: The Way of Water« werden die Gäste in die fantastische Welt des Planeten Pandora entführt, die auch im 2D-Kino auf der Leinwand mit großartigen Bildern besticht. Von amerikanischen Filmemachern wird »Ein Mann namens Otto« mit dem großartigen Tom Hanks ebenso den Weg nach Gaildorf finden wie »Mrs. Harris und ein Kleid von Dior.« Als starke deutsche Streifen kommen »Einfach mal was Schönes« mit Karoline Herfurth und Nora Tschirner ins Programm und was an deutschen Schulen passieren könnte, zeigt der Film »Das Lehrerzimmer«. Direkt unter die Haut dürften die Filme »Die Insel der Zitronenblüten« und »Der Gesang der Flußkrebse« gehen.

Viele Tausend Besucher haben das kleine, aber feine Festival lieben gelernt und kennen die Abläufe: Da die Zahl der Sitzplätze im Schlosshof begrenzt ist, empfiehlt es sich immer, Karten schon im Vorverkauf zu sichern. Die Reservierung eines festen Sitzplatzes ist organisatorisch nicht möglich – Open Air Kenner kommen rechtzeitig vor dem Öffnen der Holztore mit dem Glockenschlag der Kirchturmuhr um 20 Uhr, um sich die besten Plätze zu sichern und dann die gemütliche Biergartenatmosphäre bei Leckereien vom Grill und kühlen Getränken im Schlossgraben zu genießen, bis mit Eintritt der Dämmerung gegen 21.45 Uhr die Lichter heruntergedimmt werden und die Show beginnt.

Kino im Schlosshof, Do. 6. bis Sa. 15. Juli, Altes Schloss, Gaildorf, www.sonnenlichtspiele.de/

Information und Vorverkauf über www.sonnenlichtspiele.de oder bei Buchhandlung Schagemann (07971-4433), dort gibt es auch ermäßigte Karten im 10er-Block.