Kirchheimer Neckar Openair vom 20.-22. August

Trotz oder gerade wegen Corona findet vom 20. bis 22. August 2020 das Kirchheimer Neckar Openair auf der Festwiese statt. Die besonders von der Pandemie betroffenen Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche – DS Veranstaltungstechnik GmbH und Livemacher GmbH – haben sich in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kirchheim a. N. und der VR-Bank Neckar-Enz eG ein Konzept zur Realisierung dieses Openairs einfallen lassen.

Während der gesamten Veranstaltung gelten selbstverständlich die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Vor Ort werden abgetrennte Sitzplätze mit begrenzter Personenanzahl zugewiesen, um auch während den Shows Abstände einhalten zu können. „Wir möchten unseren Zuschauern auch in der aktuellen Situation ein schönes und zugleich sicheres Erlebnis ermöglichen und die Region wieder ein bisschen zum Leben erwecken.“, erläutert Marco Ziemer von den Livemachern. Im Zuge des Kirchheimer Neckar Openair präsentieren vier verschiedene Künstler/innen auf der Festwiese in Kirchheim a. N. ihr aktuelles Bühnenprogramm. Von schwäbischer Comedy über ein Kindermusical bis hin zum Live-Konzert ist für jedermann etwas geboten.

20.08.2020 Dodokay

19 Uhr Einlass / 20 Uhr Beginn

In seiner neuen Comedy-Show „Genau mein Ding!“ zeigt uns Dominik „Dodokay“ Kuhn, dass der Schwabe auch über was anderes reden kann als über die Kehrwoche und führt uns dabei in die Tiefen seiner eigenen Spaltung. Und natürlich zeigt er wieder auf der mitgebrachten

Leinwand seine schwäbischen Synchro-Filme.

21.08.2020 ABBA World Revival

19 Uhr Einlass / 20 Uhr Beginn

In höchster Annäherung ans Original zeigen ABBA World Revival die Songs der schwedischen Band ABBA. Das Repertoire umfasst eine grandiose Live Show mit mehr als 30 der bekanntesten Songs von ABBA. Die Darbietung ist zu 100 % live.

22.08.2020 Bibi Blocksberg

13 Uhr Einlass / 14 Uhr Beginn

Bibi Blocksberg feiert in Kirchheim a. N. Premiere mit ihrem brandneuen Programm „Alles wie verhext!“. Jeder kennt das, es gibt Tage, an denen einfach alles schiefläuft! Dann ist einfach „Alles wie verhext!“.

22.08.2020 Dui do on de Sell

19 Uhr Einlass / 20 Uhr Beginn

Mit messerscharfem Wortwitz und sarkastischer Selbstironie nehmen Doris Reichenauer und Petra Binder den Wahnsinn des alltäglichen Lebens aufs Korn. In ihrem Best of-Programm präsentieren Dui do on de Sell die Lieblings-Szenen ihrer Zuschauer aus über 18 Jahren Kabarett.

Kirchheimer Neckar Openair

Festwiese Kirchheim am Neckar

Kanalstraße 10, 74366 Kirchheim am Neckar

Ticketverkauf

Tickets können im Kirchheimer Rathaus, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.livemacher.de oder unter der Reservix-Tickethotline mit der Nummer 01806 700 733 erworben werden.