KISS Tribute Band am 15. November in der halle

Nachdem die Originale im Winter 2023 ihr letztes Konzert gespielt haben, und in Zukunft als digitale Avatare auf den Bühnen der Welt zu erleben sein werden, gibt es nun einen Grund mehr, sich die von KISS Drummer Eric Singer hochgelobte Tribute Show von KISS Forever Band zu gönnen. Nur hier gibt es das KISS Feeling noch in echt! Hohe Plateausohlen, Kunstblut, eindrucksvolle Kostüme und Rock’n’Roll All Nite! Gegründet 1995 als Verbeugung vor ihren Kindheitsidolen, haben sich die vier Profimusiker aus Ungarn mit der KISS Forever Band in ganz Europa mittlerweile einen Namen als authentischste und vielleicht beste KISS Tributeband erspielt. Wer The Demon, The Starchild, The Spaceman und The Catman sehen möchte, der hat bei diesem Tribute die Chance. »You want the best, You got the best!« ist das Motto an diesem Abend in der halle.

Fr. 15. November, 21 Uhr, die halle, Reichenbach an der Fils, diehalle.de