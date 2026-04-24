Jeremias Schwarzer zählt zu den profiliertesten Blockflötisten Generation. Mit seiner Virtuosität und musikalischen Vielseitigkeit ist er sowohl in der Alten und zeitgenössischen Musik international gefragt. Er gastiert auf renommierten Bühnen wie der Biennale di Venezia, der Alten Oper Frankfurt und der Harvard University. Neben seiner Professur an der Hochschule für Musik Nürnberg gibt er Meisterkurse in Europa, den USA und Asien. Er ist Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Sein Album »New Recorder Concertos« wurde 2025 in die Bestenliste des Preises der Deutschen Schallplattenkritik aufgenommen.

Jeremias Schwarzer, Fr. 8. Mai, 21 Uhr, Evangelische Stadtkirche,

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