Klangreise vom Faust bis zu den Planeten: Sommerprojekt der Jungen Philharmonie,

Faust, die Moldau, Friedensbringerin Venus und Magier Uranus – das und mehr erwartet das Publikum beim Sommerprojekt der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg. Tickets für die Konzerte im September gibt es ab sofort überall im Vorverkauf.

Nach den umjubelten Konzerten des Frühjahrsprojekts macht sich die Junge Philharmonie Ostwürttemberg an die Vorbereitungen für einen Sommer voll Musik. Neben der Eröffnung des Festival Schloss Kapfenburg im Juli stehen Sonderkonzerte bei den 50. Reichstädter Tagen und der Landesgartenschau Ellwangen an. Mit dem Programm »Von Himmel und Erde« konzertiert das Orchester dann im September in Heidenheim, Aalen und Schwäbisch Gmünd.

Bei den Konzerten stehen drei ganz besondere Werke auf dem Programm. Eröffnet wird der Abend mit einer der bedeutendsten deutschen Komponistinnen des 19. Jahrhunderts: Emilie Mayer und ihrer kraftvollen »Faust-Ouvertüre«, die Gretchen in den musikalischen Mittelpunkt stellt. Nach Mayers Tod verschwanden ihre Werke aus den Konzertsälen und erlebten erst im 21. Jahrhundert eine Renaissance. Mit »Die Moldau« von Bedřich Smetana folgt eines der bekanntesten Werke der klassischen Musik. Das Werk entstand 1874, als Smetana bereits vollständig ertaubt war. Zum Finale wird dann Gustav Holsts »Die Planeten« erklingen. Die monumentalen Klangeffekte und die Fülle an Klangfarben machen die siebenteilige Orchestersuite zu einem Vorbild der Filmmusik des 20. Jahrhunderts.

Das Sommerprojekt findet in Kooperation mit der Cappella Aquileia statt. So unterstützen Mitglieder des Orchesters der Opernfestspiele Heidenheim die Probenarbeiten des Nachwuchsorchesters und die Dozierenden der Streichinstrumente spielen bei den Konzerten mit. Partner des Sommerprojekts sind der Ostalbkreis, Sparkassenstiftung Ostalb, Domotherm, die Widmann Stiftung und die Stadt Heidenheim.

Das Programm

Emilie Mayer (1812-1883): Faust Ouvertüre (op. 46)

Bedřich Smetana (1824-1884): Die Moldau

Gustav Holst (1874-1934): Die Planeten

Konzerttermine

Samstag,12. September, 20 Uhr: Waldorfschule Heidenheim

Sonntag, 13.September, 18 Uhr: Stadthalle Aalen

Samstag, 19. September, 20 Uhr: CCS Schwäbisch Gmünd

Tickets auf www.jpo-w.de, Fon: 07363 96 18 17 und an allen Vorverkaufsstellen

Weitere Konzerttermine:

Freitag, 24. Juli, 20 Uhr: da!SEIN | Trude, Ein Abend in der Welt der Oper, Schloss Kapfenburg, Lauchheim

Donnerstag, 10. September, 20 Uhr: Sneak Peak »Von Himmel und Erde«, 50. Reichsstädter Tage, Aalen

Freitag, 11. September, 20 Uhr: Milestones of Rock, mit Siggi Schwarz & Band, Sparkassen Heimatbühne, Landesgartenschau Ellwangen