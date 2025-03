Klangvoller Kultursommer in Hohenlohe

Wenn sich die sanften Hügel Hohenlohes in sattem Grün zeigen und laue Abende zum Verweilen einladen, dann ist Kultursommer-Zeit. Dann ist Musik daheim – in den zahlreichen historischen Spielstätten und Kleinoden. Dann trifft klassische Musik auf Jazz, Weltmusik auf Literatur, alte Gemäuer auch auf moderne Klänge. »Wir wollen Brücken schlagen – zwischen Genres, Generationen und Orten«, sagt Intendant Marcus Meyer. 57 Konzerte zwischen dem 31. Mai und dem 21. September stehen im Programmheft. Hinzu kommt eine Sonderveranstaltung am 11. Oktober mit dem Titel »Zukunftsmusik«, die in Kooperation mit ebm-papst stattfinden wird und Musik und Nachhaltigkeitsthemen miteinander verbindet. Am 31. Mai eröffnet Stargeigerin Rebekka Hartmann mit der KlangVerwaltung München die 39. Saison. Die Münchner Geigerin lobt die Vielfältigkeit, die großartigen Spielstätten sowie die ansprechenden Formate und Programm des Festivals. »Für mich ist der Hohenloher Kultursommer wie Heimkommen«, sagt Hartmann. Highlight ist wie in jedem Jahr das große Musikfest auf Schloss Weikersheim. Am 4. Juli verwandeln Conny und die Sonntagsfahrer den Schlossgarten in ein 50er-Jahre Wohnzimmer oder in die Szenerie eines Peter Alexander-Films. Sie lassen die Wirtschaftswunderzeit mit Schlagern von Freddy Quinn, Caterina Valente und Peter Kraus aufleben. Und waren die ­Filme damals nicht kleine Musical-Revuen? Somit macht das Konzert schon ein bisschen Vorgeschmack auf den Samstag, 5. Juli, der unter dem Motto »Musicalzauber in Weikersheim« steht. »Einmal Broadway und zurück« heißt es dann mit Musical- und Opernstar Deborah Sasson, Tenor Michael Storrs und der Philharmonia Frankfurt. Krönender Abschluss ist wie immer das große Feuerwerk.

»Alle können sich bei uns im Sommer wohlfühlen«, betont Marcus Meyer. In der Tat wartet das Festival mit neuen Formaten wie einem Sonnaufgangskonzert mit Frühstück, Picknickkonzerten oder anderen kulinarischen Angeboten rund um den Konzertbesuch auf. So kann man ein Flying Buffet der gehobenen Gastronomie der Jagstmühle Heimhausen mit einem mehrteiligen Programm rund um Franz Schubert am 20. September genießen und erleben – dargeboten von Startenor Julian Prégardien, dem britischen Bariton Bryan Benner und dem deutschen Bariton Johannes Held. Kinder und Familien dürfen sich auf Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme am 29. Juni im Kocherfreibad Künzelsau freuen. Auch hier kann gepicknickt werden. Nicht nur jüngeres Konzertpublikum findet sich sicherlich bei Stefanie Heinzmann und dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn am 11. September in Gaisbach wieder. Liebhaber von Blechbläserklängen kommen beim Ensemble Classique, Canadian Brass (15.7. Niederstetten) oder dem Quintett Blechreiz voll auf ihre Kosten.

