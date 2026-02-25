Das Jasper Trio besetehend aus Yuliia Van an der Violine, Lukas Rothenfußer am Violoncello und Jung Eun Séverine Kim am Klavier vereint Begeisterung für Klaviertrioliteratur und kammermusikalische Zusammenarbeit. Ihre Musik lebt vom Erzählen, dem Erkunden musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten und neuen Perspektiven, die nur im Ensemble entstehen. Auf Schloss Kapfenburg erwecken sie Sergej Prokofjews musikalisches Märchen »Peter und der Wolf« zum Leben. Peter lässt das Gartentor offen, ein Wolf schleicht sich ein, doch mit Mut, Klugheit und Hilfe seiner Freunde gelingt es, ihn zu fangen. Die zeitlose Geschichte macht die Klassik kindgerecht erlebbar.

Jasper Trio, Fr. 27. März, 16 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de